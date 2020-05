Ohne Third-Party-Cookie auskommen

de, at, ch27,8 Prozent der österreichischen Internet-Nutzer - laut Browser-Statistik März 2013, ausgewiesen in der ÖWA Basic - nutzen Firefox als Weg zu Internet-Services. Das ist die zweitgrößte Browser-Nutzer-Gruppe im Markt. Sie steuert auf eine Firefox-Version zu, die ab 25. Juni 2013 keine Third-Party-Cookies mehr erlaubt. Ab diesen Tag entstehen dann Lücken in der Customer-Journey-Analyse. Werbekunden, Werbe-Networks und Tracking-Anbieter werden durch diese Firefox-Aktualisierung gezwungen ihre Multichannel-Analysen umzustellen.