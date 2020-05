Ohne Startschwierigkeiten

at // Nach nicht ganz friktionslosen Wochen platzierte die Moser Holding heute die "Bezirksrundschau" und bereits am 4. Jänner die "Rundschau am Sonntag" sowie Rundschau.co.at im oberösterreichischen Medienmarkt. Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender der Moser Holding, geht sogar so weit und spricht von einem Neustrukturierungsprozess mit dem "wir in Oberösterreich Mediengeschichte geschrieben haben". Heute wurden in Oberösterreich mehr als 500.000 Stück der "Bezirksrundschau" verteilt.