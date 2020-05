Ogilvy Wien macht Tyrolia-Werbelinie

Inhaltlich dreht sich die Werbemittel um, wie die Agentur es beschreibt, "den Menschen, sein Erleben, seine Motivation und vor allem seine Emotionen" auf Ski, am Berg und beim Wintersport.



Tyrolia spricht mit der Bindungsserie und mit der Kampagne nach längerer Pause wieder Endkonsumenten an. Robert Stanzl, Marketingdirektor von Tyrolia, spricht in dem Zusammenhang davon, dass das Unternehmen mit dieser Serie in der Produktentwicklung "großen Mut bewiesen" habe.



Ogilvy Wien stellte für Tyrolia vier TV-Spots her, die die Bindungsserie "energetisch emotional aufladen soll". In den direkten und interaktiven Markt- und Kundenkontakt geht die Marke, die Bindungsserie und die Kampagne in sozialen Medien mittels Facebook, YouTube. Image- und Produktwerbung wird sowohl Online mit Werbemittel wie PreRolls und Medium Rectangles sowie klassischen Sujets in Fach- und Publikumsprintmedien gemacht.