Ogilvy erpitcht Deutsches Rotes Kreuz

at // Ogilvy Wien setzt sich im Bieterwettstreit um den Werbeetat des Deutschen Roten Kreuz durch. Die Agentur wird die Hilfsorganisation ab dem kommenden Jahr betreuen. Im Mai 2010 beginnt die geplante Kampagne zu laufen. Ogilvy Wien ist seit 2006 für den Kommunikationsauftritt des Österreichischen Roten Kreuzes verantwortlich. So wird die Brand-Byline "Aus Liebe zum Menschen" auch in Deutschland dem Logo hinzugefügt. Ogilvy Wien löst die Berliner Agentur mit dem einprägsamen Namen "Etwas Neues Entsteht" ab. atmedia.at