Ogilvy engagiert Schulte Doeinghaus

at // Gerd Schulte Doeinghaus übernimmt Anfang Juni die kreative Führung von Ogilvy Wien. Der zukünftige Executive Creative Director kommt von Jung von Matt/Donau. Schulte Doeinghaus ist seit 2002 für die Agentur in Wien tätig und gehört zu deren Gründungsmannschaft. Er übernimmt die Führung des Ogilvy-Kreativteams, das durch die in der Vorwoche bekannt gewordenen Abgänge von Alexander Rudan, Ivo Kobald sowie von Client Service Director Markus Rotter einen Aderlaß zu verkraften hat. Das ist nicht die einzige Änderung bei Ogilvy Wien. So werden die Bereiche Direct und Interactive in der Unit "Public, Business & Consumer Relations" gebündelt. atmedia.at