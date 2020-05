ÖWA weist mobile Werbeträger aus

Bekannte Leistungswerte

Die Leistungswerte stehen in Form von Unique Clients, Visits, Page Impressions und Usetime im Bereich " Mobile Angebote" zur Verüfgung. Basis der Messung ist ein eigenes "mobiles Zählpixel" das in die Werbeträger integriert wird. Sie wurde von der ÖWA gemeinsam mit der Mobile Marketing Association Austria umgesetzt.

Durchbruch für Mobile Marketing

Planet 3 wird mit 304.458 Unique Clients, 3.059.780 Visits und 22.016.055 PageImpressions ausgewiesen. "Die ÖWA bietet unseren Kunden als etablierte und neutrale Messstelle Planungssicherheit", kommentiert Andreas Martin, Head of Business Development bei Hutchison 3G Austria, die Einführung und ergänzt: "Damit stärken wir die Entwicklung von Mobile Marketing zusätzlich." Für Martin geht damit der vor zweieinhalb Jahren beschrittene Weg in die nächste Phase. Jürgen Pansy, ÖWA-Vizepräsident und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Mobile: "Die ÖWA ist stolz darauf, mit der Etablierung der mobilen Messung ihr Portfolio zu erweitern und somit den aktuellen Herausforderungen an die Online-Messung Rechnung zu tragen." Roland Tauchner, Obmann der Mobile Marketing Association Austria, kommentiert diesen Durchbruch so: "Wir freuen uns, gemeinsam mit der Österreichischen Webanalyse eine valide Mobile-Währung für Österreich geschaffen zu haben."



