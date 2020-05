ÖWA Plus: Zweite Welle

at // Soeben ist die Präsentation der zweiten Welle der Regelstudie ÖWA Plus zu Ende gegangen. Ab dieser Stufe werden 32 Werbeträger-Angebote und zwei Vermarktungsgemeinschaften ausgewiesen. Erstmals dabei sind GMX Österreich Gesamt, Immobilien.NET Netzwerk, NetDoktor.at Group, NEWS Networld Dachangebot, oe24-Netzwerk und das Einzelangebot Wirtschaftsblatt.at ausgewiesen. Die aktuellen Reichweiten in Prozent: