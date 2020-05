ÖWA Plus-Werbeträgerkreis vergrößert

Vom Vermarkter unitycation.com kommen sechs Werbeträger.



Aus der ÖWA Plus herausgenommen wurden AndreasTischler.com, Diskothek.at und das Consol Media Network.



In Summe werden in der neuen Welle, der ÖWA Plus 2012-II, 98 Angebote und neun Vermarktungsgemeinschaften ausgewiesen.



atmedia.at