ÖWA Plus-Reichweiten viertes Quartal 2011

atHerold.at ist mit 34,1 Prozent das reichweitenstärkste Einzelangebot im vierten Quartal 2011der ÖWA Plus und steigert seinen Verbreitungsgrad gegenüber dem zweiten Quartal um 1,6 Prozent. Das Online-Service-Angebot löst GMX.at an der ersten Stelle der Einzelangebot-Ausweisung aufgrund dessen Reichweiten-Rückgang um 1,3 Prozent ab. Das ORF.at-Dachangebot bleibt mit 44,2 Prozent klarerweise stärkster Netzwerk-Verbund in Österreich und legt um 0,6 Prozentpunkte zu. Unter den Vermarktergemeinschaften besetzt adworx mit 47,6 Prozent Reichweite die Position mit dem größten Verbreitungs- und Nutzungsgrad in Österreich. Hierzu die Details: