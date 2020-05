ÖWA Plus reicht weit

Fünf Millionen Internet-Nutzer

Herold.at ist mit 33,3 Prozent Nettoreichweite das mit deutlichem Abstand vor Krone.at weiterverbreiteste Einzelangebot im vierten Quartal 2010 in Österreich. An der ORF.at Network-Dominanz in der Dachangebotskategorie ändert sich nichts. 44,5 Prozent Nettoreichweite vor GMX Österreich. In der Vermarktungsgemeinschaftsausweise liegt das Herold/AboutMedia-Netzwerk mit 38,7 Prozent an der Spitze.



Mit den vorliegenden Online-Angebote deckt die ÖWA Plus 5,0 Millionen Menschen oder 88,9 Prozent aller Internet-Nutzer in Österreich im vierten Quartal 2010 ab.

Alle Nettoreichweiten inklusive Unique User-Zahlen hier:

Einzelangebote - Nettoreichweiten (durchschnittliches Monat)

Dachangebote - Netto-Reichweite (durchschnittlicher Monat)

ORF.at Network - 44,5 % - 2.508.899 Unique User GMX Österreich gesamt - 37,0 % - 2.085.243 Herold.at Network - 36,3 % - 2.043.729 Microsoft Advertising - Netzwerk - 34,0 % - 1.914.569 SevenOne Interactive Network - 23,9 % - 1.349.387 oe24-Netzwerk - 23,4 % - 1.319.077 derStandard.at Network - 18,9 % - 1.066.570 Kleine Zeitung Online Gruppe - 13,1 % - 736.392 austria.com Portal - 13,0 % - 731.854 news networld Dachangebot - 12,9 % - 727.126 Kurier Online-Medien - 12,5 % - 705.597 sms.at Netzwerk - 9,5 % - 535.999 ÖAMTC Online Network - 8,8 % - 494.219 Laola1 Netzwerk - 7,5 % - 421.381 Cineplexx Gruppe - 7,3 % - 410.122 OÖ Nachrichten Online Netzwerk - 6,0 % - 340.405 Weblife 1 Network - 6,0 % - 338.845 Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk - 5,4 % - 301.969 NetDoktor.at Group - 5,3 % - 298.297 Tiroler Medien AG Netzwerk - 4,7 % - 266.584 Immobilien.NET Netzwerk - 3,9 % - 218.350 Wohnnet.at Network - 3,5 % - 198.159 mamma media Sportnetwork - 3,4 % - 192.829 Entertainment Media Netzwerk - 2,9 % - 162.281 Wiener Zeitung Gruppe - 2,8 % - 155.124 Börse Express be24 Fiance Network - 2,6 % - 146.646 wetter.tv Netzwerk - 2,6 % - 144.917 Falter.at - Gesamtangebot - 2,2 % - 124.951 NÖN-Gruppe - 1,8 % - 100.192 compnet.at - Gesamtangebot - 1,4 % - 78.254 Gameswelt.at Network - 1,2 % - 70.013 Wirtschaftsverlag - 1,0 % - 58.332 Monopol Medien - 0,4 % - 21.825 Consol Media Network - 0,2 % - 11.418

Vermarktungsgemeinschaften - Netto-Reichweite (durchschnittlicher Monat)