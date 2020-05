ÖWA Plus: dritte Welle

at // Die Daten aus dritten Erhebungswelle der ÖWA Plus zeigen die aktuelle Reichweiten- und Strukturdaten von 46 Online-Angeboten - geteilt in 23 Einzel- und 23 Dachangebote, zwei Vermarktungsgemeinschaften und 471 buchbare Belegungseinheiten. Erstmals ausgewiesen wurden das Microsoft Advertising Netzwerk, Wiener Zeitung Gruppe, upclive.at und immodirekt.at. Bei den Dachangeboten erreicht das ORF.at Network mit 38,5 Prozent die höchste Reichweite vor GMX Österreich Gesamt mit 28,8 und Herold.at mit 25,7 Prozent.