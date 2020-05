ÖWA Oktober aufpoliert

Starke und schwache Grössen

Die Visits werden damit auch noch von den ebenfalls aufgerückten PageImpressions mental gestärkt. So sind die quantitativen "schwachen" Unique Clients aus dem Blickfeld gerückt und wurden gegen "starke" Zahlen getauscht. Mit der Aufwertung der Visits wird durchaus die Brutto-Aktionsgrösse PageImpression aufgewertet, die in der deutschen IVW unlängst abgewertet wurde. Diese quantitative Orientierung reflektiert subtil die unveränderte Nachfrage werbungtreibender Unternehmen nach Clicks und weniger nach brandingorientierten Messgrössen.



Die Visits müssen sich im Gegensatz zu der Rechnergrösse Uniqe Clients mit der Usetime und der Relationsgrösse Visits pro Unique Clients interpretiert werden, um die beabsichtigen Schlüsse zur angepeillten Branding-Wirkung also eventuell einer Verweildauer zu treffen.

Jetzt Neu - ÖWA Analyzer mit Oktober 2010 Daten

atmedia.at/analyzer

Einsteiger und Futurezone.at

Abgesehen davon stieg die Zahl der ausgewiesenen Werbeträger neuerlich. Erstmals sind Geomix.at, timber-online.net, friendscout24.at sowie Futurezone.at ausgewiesen.



Futurezone.at ist mit 306.523 Visits, 93.240 Unique Clients und einen sich daraus ergebender durchschnittlichen Besuchsrelation von 3,3 und einer Sessionzeit pro Visit von 4:46 Minuten ausgewiesen.

Geomix.at steigt mit 269.650 Visits, einer Besuchsrelation von 2,2 und einer durchschnittlichen Usetime von 5:30 Minuten ein.

Die beiden Werbeträger nehmen sich, gemessen an Friendscout24.at klein aus. Die 417.011 Visits würden diese Einschätzung nicht rechtfertigen. Die Usetime von 18:36 Minuten und der Besuchsrelation von 6,1 aber schon.

Das Special-Interest-Angebot timber-online.net bringt 21.336 Visits, 7.398 Unique Clients und eine Usetime von 4:41 Minuten ein.



Futurezone.at und Kurier.at werden ab nun auch als Dachangebot unter dem Titel Kurier-Online-Medien ausgewiesen und bringt 4,46 Millionen Visits, 1.126.419 Unique Clients, eine durchschnittliche Usetime von 6:04 Minuten und wurde von einem Unique Client 4,0 mal im Oktober besucht.



Mediaplus Austria, eine Unternehmen der Serviceplan Gruppe, ist dem Kreis der Agenturmitglieder beigetreten.



atmedia.at