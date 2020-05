ÖWA mit weiterem Zuwachs

at // Die Februar-Daten der ÖWA sind da. Erstmals ausgewiesen als Einzelangebot sind Drei.at, Rundschau.co.at, Radio.at und als Dachangebot die Styria Wochenzeitungsgruppe. Drei.at startet mit 355.141 Unique Clients (UC). Rundschau.co.at mit 39.607 UC. Radio.at mit 6.057 UC und die Styria Wochenzeitungsgruppe mit 78.788 UC. Das Alles Heute Network wurde in das Einzelangebot tvheute.at umgewandelt. Das Dachangebot chello.at Netz wurde in upclive.at Netz umfirmiert.