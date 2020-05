ÖWA-Hausbesuch

ÖWA-Zählpixel mit El Classico überfordert

Ebenso wie MySpace.com als Einzelangebot wird das Special Interest-Angebot Issgesund.at erstmals ausgewiesen. 140.420 Vists und 2:53 Minuten Usetime zeigt die Premiere.



Zu den Dachangeboten stösst das Yasni Personensuche Netzwerk hinzu. Der 123people.com-Mitbewerber wird mit 1.542.515 Visits ausgewiesen. 47,7 Prozent der ebenfalls ausgewiesenen PageImpressions werden von österreichischen Personensuchern generiert.



Aus dem Trio der ausgewiesen mobilen Werbeträger wurde ein Quartett. Szene1-mobile steigt mit 36.429 Visits ein.



Bemerkenswert in dieser ÖWA Basic sind die Zugriffszahlen von Laola1.at. Die Übertragung des Matches zwischen FC Barcelona und Real Madrid am Montag, den 29. November, wirkte sich in 5.033.412 Millionen Visits und Zugriffen von 1.003.560 Millionen Unique Clients aus. Damit war das ÖWA-Zählpixel sichtlich überfordert. Die hier ausgewiesene Nutzung ist daher unvollständig.



