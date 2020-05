ÖWA fixiert neuen Vorstand

atDer Verein Österreichische Webanalyse bestellte im Zuge seiner Generalversammlung und per Wahl seinen Vorstand für die nächste Amtszeit. Präsidentin Gerlinde Hinterleitner wurde in ihrer Funktion bestätigt. Sie bildet gemeinsam mit Doris Riedl von FastBridge und Jürgen Pansy von Up to Eleven, die als Vizepräsidenten fungieren, das Präsidium. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: