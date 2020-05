ÖWA erweitert Basic-Messung auf Apps

Die ersten mobilen Angebote, die nunmehr in der ÖWA ausgewiesen sind, sind:



drei.at Apps, iStandard Apps, krone.at Apps, Laola1 Apps und ÖAMTC Apps.



"Für den österreichischen Markt bedeutet die Erweiterung der Mobilen Messung einen entscheidenden Durchbruch in diesem boomenden Bereich, da die Markt-Entwicklung vollständiger dargestellt werden kann", kommentiert Gerlinde Hinterleitner, Präsidentin der ÖWA, diesen Erweiterungsschritt. "Damit wird die vor zwei Jahren eingeführte Messung mobil optimierter Inhalte um die Messung von Apps ergänzt", fügt sie hinzu.



Mit der aktuellsten ÖWA Basic-Ausweisung liegt nun auch der Anteil der mobilen an der gesamten Internet-Nutzung in Österreich vor. Sie beläuft sich nun auf 10,0 Prozent.



