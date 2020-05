ÖWA-Einsteiger, -Aufsteiger und -Absteiger

Das durchschnittliche Einzelverhalten der Nutzer erkennbar an der Usetime, den Visits pro Unique Client und PageImpressions pro Unique Client blieb, wie der Vergleich zeigt, gleich. Die vorweihnachtliche Einkaufslust macht Willhaben.at derzeit zum stärkst genutzten Einzelangebot in der ÖWA Basic.



Die Willhaben.at-App wird wiederum in der mobilen Messung der ÖWA Basic erstmals separat ausgewiesen. Deren Nutzung beläuft sich derzeit auf 277.373 Unique Clients und 2,6 Millionen Visits. Das sind 70 Prozent der gesamten mobilen Nutzung des Marktplatzes.



Dieser Angebotekreis erweitert sich im November um Sunny7.at und Vienna-Marathon.com.