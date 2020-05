ÖWA-Dezember: 20 Prozent Plus

at // Das ÖWA-Jahr 2009 ist mit der Ausweisung der der Dezember-Daten zu Ende. Für Eraffe.at und Wetter.com hat in diesem Monat die offizielle Nutzungsdaten-Ausweisung begonnen. Das Freizeit- und Szeneportal steigt mit 76.888 und Wetter.com mit 287.198 Unique Clients ein. Wetter.com wird als Einzelangebot ausgewiesen, war und bleibt Teil des SevenOne Interactive Network. Insgesamt stieg das Brutto-Kontaktvolumen mit den ÖWA-Werbeträgern im Dezember weiter deutlich an. 19,7 Prozent stieg die Unique Client- und 19,6 Prozent die Visit-Zahl.