ÖWA degradiert Unique Clients

Unique User und Visit aufgewertet

Definition Wochenschnitt: Alle Kalenderwochen von Montag bis Sonntag, die im jeweiligen Monat enden. Damit soll der Transparenz-Grad der ÖWA sowie die Leistungskraft der Online-Angebote in einem kürzeren Zeitraum dargestellt werden.



Die durchaus interessantere Neuerung ist die Zurückreihung der Kenngrösse Unique Clients in der Ausweisung. Die Unique Clients rücken hinter die Usetime. Damit wird die Kennzahl künftig auf das reduziert sein was sie tatsächlich ist. Und zwar ein Messgrösse für eine technische Reichweite und eine Gerätenutzung.



Das hat zur Folge, dass die Unique User aus der ÖWA Plus ebenso wie die Visits aus der ÖWA Basic eine Aufwertung erfahren. Damit wird die Branding-Orientierung des Messinstruments untermauert. Der Visit ist die Kenngrösse für die Nutzungs- und Beschäftigungsintensität mit einem Online-Medienangebot. Sie sollte unmittelbar mit der Usetime gelesen und interpretiert werden.



