ÖWA Basic und die Quartalsschnitte

Woraus zu schlußfolgern wäre, dass es tatsächlich kein reelles Nutzungswachstum auf den österreichischen Online-Angeboten im ersten Quartal gibt und sich die Individualnutzung auf unterschiedlich viele Angebote verteilt.



Die grössten Sprünge in der technischen Nutzungsintensität verzeichneten, wie die Quartalsschnitt-Gegenüberstellung, die Special Interest-Titel alphaluxury.eu und gillout.com, deren spitze Zielgruppen für prozentual dreistellige Nutzungszuwächse auf Visit- und Unique Client-Ebene sorgten.



ServusTV.com steigert mit einem 96,6-Prozent-Zuwachs an Unique Clients das Visit-Volumen um 106,3 Prozent. Den umgekehrten Weg machte die Seitenblicke.at-Nutzerschaft. 134,5 Prozent gestiegene Unique Clients-Zugriffsquote nivellierte sich zu einem 56,0-Prozent-Visits-Wachstum. Was ein interessantes Nutzungsphänom darstellt. Und das sich in einer ähnlichen Dimension bei Weltfussball.at wiederholt.



Unter den Dachangebot ist einzig Heute.at mit einem dreistelligen Nutzungswachstum ausgewiesen. Dessen Ursache können unter anderem in der Integration von Netdoktor.at liegen.



In der regulären ÖWA Basic-Ausweisung für März 2013 sticht einzig der Abschied von blauweisslinz.at aus der Führung als Einzelangebot hervor. Das Fussball-Angebot ist allerdings nicht verschwunden sondern innerhalb des DropKick-SportNetzwerkes innerhalb der Dachangebote-Darstellung ausgewiesen.



Darüber hinaus wird in der mobilen Messung m.laola1.at als mobiles Einzelangebot ausgewiesen.