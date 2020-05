ÖWA Basic mit zusätzlichen Feldspielern

audi4ever.com, das Dachangebot Austrian Soccer Board, Blauweiss-Linz.at, Regionalliga.at und Gillout.com.



Die genannten Online-Angebote, ausgenommen Austrian Soccer Board und Bazar.at, kommen über Hasenzagls Vermarktungsunternehmen unitycation. Die Erstausweisungsdaten, die ein Positionsbestimmung der genannten Online-Angebote ermöglichen, sind:

audi4ever.com - 112.537 Visits - 63.107 Unique Clients - 52,1 Prozent AT-Nutzung;

- 175.640 Visits - 60.316 Unique Clients - 90,8 Prozent AT-Nutzung; Austrian Soccer Board/ Dachangebot - 347.211 Visits - 77.510 Unqiue Clients - 94,2 Prozent AT-Nutzung.

Heute.at legte, wie Christof Hinterplattner, Leiter Digital Medien bei Heute, erklärt, seit "dem Relaunch im Herbst 2011 40 Prozent Reichweite zulegen können". Er kündigt an, dass diese Reichweite 2012 durch Medienmarken-Diversifikationen in den Digital-Segmenten Online, Mobile und E-Commerce "erheblich erweitert würde". Eine ersten Beitrag dazu liefert die Vertriebskooperation mit Relevant Media. Das Unternehmen ergänzt den Heute-Inhouse-Nutzungs- und Inventar-Verkauf.



Alle in der ÖWA Basic ausgewiesenen Online-Angebote lassen sich mittels atmedia.at-Analyzer über individualisierte Vergleiche näher betrachten.