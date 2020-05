ÖWA Basic mit Styria-Visits

Bröse Express be24 Finance Network

car4you.at

diepresse.com

ichkoche.at

Kleine Zeitung Online-Gruppe

sport10.at

typischich.at

willhaben.at

Wirtschaftsblatt.at

Gofeminin.at

Zu den Einzelangeboten kommt das Springer-Frauen-Portal Gofeminin.at hinzu. Hierfür werden erstmals 815.558 Visits und 501.638 Unique Clients ausgewiesen. Diese Nutzung wird zu 98,5 Prozent in Österreich generiert.



Gofeminin.at führt unmittelbar auf Gofeminin.de. In der ebenfalls soeben erschienen IVW wird das deutsche Portal mitt 11,8 Millionen Visits ausgewiesen, die zu knapp 84 Prozent am deutschen Markt entstehen. Als nicht-deutsche Visits sind in der IVW 1.888.686 Visits ausgewiesen. Abzüglich der österreichischen Visits entfallen auf gofeminin.ch und die übrige internationale Portal-Nutzung 1.073.308 Visits.



Visit-Näher, Unique Clients-Distanz

Einer näheren Betrachtung würdig ist auch die Visit-Annäherung zwischen den Dachangeboten GMX Österreich Gesamt und dem ORF.at Network.



Das Service-Inhalte-Netzwerk GMX schließt mit 42,9 Millionen Visits zu den 43,4 Millionen Visits von ORF.at mit seinen redaktionellen Inhalten auf. Punkto PageImpressions hat GMX ORF.at bereits überholt, in der Usetime liegen beide Dachangebote so nahe aneinander wie bei den Visits.



Hinsichtlich der Unique Client-Zahlen trennen Welten beide Angebote. ORF.at verfügt über 5,4 Millionen und liegt 2,5 Millionen Unique Clients also nahezu doppelt so vielen Client-Kontakten vor GMX. Konklusio dieser quantitativen Gegenüberstellung: Bei GMX beschäftigen sich weniger Nutzer mit mehr Inhalten, in dem Fall Services, und im ORF.at-Network mehr Nutzer mit vielfältigeren Inhalten.



Und der eingangs erwähnte Vermarkter adworx bereitet seine erstmalige Ausweisung in der ÖWA Plus vor. Diese soll nach heutigen Gesichtspunkten im kommenden Jahr mit den Daten des vierten Quartals 2011 erfolgen.



