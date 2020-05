ÖWA Basic konsolidiert sich

Oder, um neuerlich auf Gillout.com zu verweisen: das Zielgruppen-Portal erhöhte seine technische Nutzung von 125.691 Unique Clients und 192.776 Visits auf 1.196.253 Visits und 452.247 Unique Clients.



Abgesehen von dieser für viele in der ÖWA Basic gelisteten Angeboten positiven Entwicklung fand zum Jahresende 2013 auch eine Bereinigung unter den gemessenen Angeboten statt.



Unter den ausgetretenen Angeboten macht das Dachangebot ÖBB Portal, ein, sich aus sieben Domains speisendes Angebots-Portfolio, den größten Brocken aus. Im Dezember 2013 verabschiedete sich das Dachangebot mit knapp vier Millionen Visits und 1,8 Millionen Unique Clients aus dem ÖWA Basic-Reigen.



Weitere Abgänge sind:

123people.at - baute innerhalb eines Jahres rapide Nutzung ab;

- baute innerhalb eines Jahres rapide Nutzung ab; genuss-magazin.eu - 47.593 Visits/20.785 Unique Clients im Dezember 2013;

- 47.593 Visits/20.785 Unique Clients im Dezember 2013; Joinster.com - 531.122 Visits/190.329 Unique Clients im Oktober 2013, danach keine Freigabe der ÖWA-Basic-Daten mehr;

- 531.122 Visits/190.329 Unique Clients im Oktober 2013, danach keine Freigabe der ÖWA-Basic-Daten mehr; Monopol Medien - 41.157 Visits und 28.598 Unique Clients im Dezember 2013;

- 41.157 Visits und 28.598 Unique Clients im Dezember 2013; quax.at - 83.235 Visits/68.547 Unique Clients zum Jahresende;

- 83.235 Visits/68.547 Unique Clients zum Jahresende; timber-online.at - 32.075 Visits/12.832 Unique Clients Dezember 2013.

Dafür fließen seit Jahresbeginn in der mobilen Messung und in die Leistungswerke von styria digital one Mobile Gesamt die technische Nutzung der Kleine Zeitung-Smartphone- und -Tablet-App ein.