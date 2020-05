ÖWA Basic erweitert im Einzelangebote- und Mobile-Segment

atPrivatimmobilien.at, ein Marktplatz- und Service-Angebot der Schweizer Primmo International AG, ist erstmals in den soeben veröffentlichten Juni-Daten der ÖWA Basic als Einzelangebot ausgewiesen. Das Online-Angebot bringt österreichische Nutzung im Ausmaß von 189.646 Visits und 119.683 Unique Clients in das Tool für die technische Reichweiten-Erfassung ein und gehört damit in die Kategorie der mittelgrossen Angebote.