ÖWA-Basic-Auf- und Absteiger 2013

Denn auch im Dachangebot-Segment ist nirgendwo ein Indiz auf ein Gillout.com ähnelndes Zugriffswachstum zu finden.



In diesem ÖWA Basic-Bereich bringt das Dachangebot Heute.at eine 129,9-Prozent-Steigerung der Visits auf die "Waage". 2013 entstanden unter diesem Medienmarken-Dach HeuteTV, HeuteInForm und Heute Events.



Unter den Vermarktungsgemeinschaften konnten unitycation.com, styria digital one und Alpenord Visits-Zuwächse jenseits der 20-Prozent-Marke für sich verbuchen.



Am anderen Ende der Skala steht 123people.at, das MediaXP Netzwerk und Microsoft Advertising - Netzwerk.



Das Einzelangebot 123people.at verlor 2013 69,0 Prozent der Visits, die noch 2012 zu Buche standen. Das Microsoft Advertising - Netzwerk liegt um 51,7 Prozent und das Media XP Netzwerk, ebenso ein Dachangebot, um 77,3 Prozent unter dem jeweiligen 2012-Visit-Niveau.

ÖWA Basic Neueinsteiger Dezember 2013