ÖWA-Angebote werden weniger

Das Recruiting-Portal bringt 846.938 Visits, die zu 90,3 Prozent in Österreich und von 339.935 Unique Clients generiert werden, mit. Aufgrund der mit Jahresende 2011 erfolgten Austritten von economyaustria.at und immodirekt.at reduziert sich die Zahl der Einzelangebot um ein Medium. In der Vermarktungsgemeinschaften wird Tripple Internet Content Services nicht länger ausgewiesen. Der Vermarkter wechselt in eine Agentur-Mitgliedschaft. Das Tripple ad-locator.net war im Dezember mit 9,8 Millionen Visits und 3,3 Millionen Unique Clients, die zu 49,2 Prozent österreichischen Ursprungs sind, ausgewiesen. Weshalb das sms.at Vermarktungsnetzwerk in der aktuellen Ausweisung der Vermarktungsgemeinschaften fehlt, ist zur Stunde nicht klar.



atmedia.at