ÖSV bereitet Weltcup-TV-Rechte-Vergabe vor

Bevor diese Rechte zur Ausschreibung gelangen, wird die Vergabe von der Bundeswettbewerbsbehörde geprüft. Ziel ist dien Einnahmen-Maximierung aus der nationalen TV-Rechte-Vergabe durch mehr Wettbewerb.



Es geht dabei, wie in der Sportmedienrechte-Vermarktung üblich, um eine dreijährige Vertragsdauer. Die internationalen Recht an Ski-Weltcup-Rennen in Österreich hält derzeit die European Broadcasting Union.



Sportminister Norbert Darabos wünscht sich den Verbleib der Übertragungen beim ORF, da Skisport aufgrund seiner identitätsstiftenden Effekte seine Platz im öffentlich-rechtlichen TV habe.



