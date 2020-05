Österreichs wertvollste Marken

Top Ten Marken Österreichs (nach Markenwert in Mrd. Euro)

Bis auf Raiffeisen legten alle Top Ten-Brands an Wert zu. Die Novomatic Group of Companies legte um 13 Prozent, Swarovski um 12 und Red Bull um 11,9 Prozent zu. Und der ÖBB-Markenwert stieg um 8,3 Prozent.



Als Kriterien für diese Markenwert-Berechnung zieht das European Brand Institute die jeweilige "Branche, Markenstärke, Trendentwicklung, Markenpotenzial und Umsatz" heran. Die ausgewiesenen Unternehmen müssen zu 45 Prozent in österreichischen Eigentum sein.