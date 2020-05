Österreichs nächste beste Sales Promotions

at // Die Austrian Federation of Sales Promotion lobt den diesjährigen, den mittlerweile neunten AFSP Award aus. 2009 wird erstmals die beste Online-Promotion gekürt. Somit werden in zehn Kategorien Gold, Silber und Bronze verliehen. Die Einreichfrist beginnt am 16. Februar zu laufen. Sie endet am 8. März 2009. DMVÖ-Mitglieder reichen um 210 statt um 250 Euro ein. Im Gegenzug erhalten AFSP-Mitglieder einen Preisnachlaß beim Columbus. Die AFSP Awards werden Ende Mai vergeben. atmedia.at