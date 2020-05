Österreichs Haushalte sind breitbandig

Die E-Commerce-Nutzung wird von Statistik Austria mit einer Durchdringungsquote von 49 Prozent in der erwähnten Altersgruppe oder mit 3,1 Millionen Menschen ausgewiesen. Das Analyse-Unternehmen stellt diesen Penetrationsgrad jenem aus dem Jahr 2003 gegenüber, der um 38 Prozent niedriger war.



Die eifrigsten Online-Shopper in Österreich sind Menschen bis zum 45 Lebensjahr. 60 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, 71 Prozent der 25- bis 34-Jährigen und 64 Prozent der 35- bis 44-Jährigen haben in den vergangenen zwölf Monaten schon einmal online eingekauft.



Die nachgefragestens Shopping-Kategorien sind mit 57 Prozent Kleidung und Sportartikel; mit 55 Prozent Tourismus-Produkte; mit 48 Prozent Medien wie Bücher, E-Books, Zeitschriften, Zeitungen und E-Learning-Materialien und mit 40 Prozent Veranstaltungstickets.



Über Smartphones und Tablets kauften zwölf Prozent der 16- bis 74-Jährigen in diesem Zeitraum ein.



Statistik Austria weist weiters aus, das aktuell 5,1 Millionen Menschen in Österreich als Internet-Nutzer gelten. Das ergibt wiederum ein Durchdringungsniveau von 80 Prozent. Davon gelten wiederum 75 Prozent als "fast täglich im Internet Surfende". Das wären 3,8 Millionen Menschen in Österreich. Es ist müssig darauf hinzuweisen, dass diese tägliche Nutzung in jüngern Altersgruppe sehr hoch ist und eine Penetrationsquote von bis zu 86 Prozent erreicht hat.



Zurück zur mobilen Internet-Nutzung. 2,9 Millionen Internet-Nutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzen von mobilen Endgeräten - Laptop, Tablet, Smart- und Mobilephone - Internet-Services. Auch hier gibt es das bekannte Gefälle. Junge Nutzer sind die eifrigsten Mobil-Nutzer. Unter der Internet-Nutzerschaft jenseits des 45. Lebensjahres ist das Durchdrinungspotenzial für diesen Zugangsweg sehr hoch.



Statistik Austria beziffert weiters, dass 77 Prozent der österreichischen Haushalte Breitband-Verbindungen für die Internet-Nutzung einsetzen. 2003 betrug dieser Anteil zehn Prozent.



Die Gesamtmenge an Internet-Zugängen im Land belief sich zwischen April und Juni 2012 auf 79 Prozent. Vor zehn Jahren betrug der Internet-Zugang-Verbreitung 34 Prozent.