Österreichs Auflagengeprüfte

atDie Auflagenkontroll-Daten zum zweiten Halbjahr 2010 und der Jahresschnitte 2010 sind veröffentlicht. Die Auflagen-Entwicklungen weisen im Großen und Ganzen das vertraute Bild auf. Die Kronen Zeitung verkaufte in der zweiten Jahreshälfte wochentags im Schnitt 819.289 und am Sonntag 1.345.476 Copies. Von Österreich gehe am Sonntag 438.982 Stück aus den Selbstbedienungstaschen. Und das Gratistageszeitungsgeschäft hat Heute fest im Griff. Fast alle Zahlen: