Österreichische Projekte reüssieren in Gründer Garage

Kristina TsvetanovaundSlavi Slavev sind die Gründer von Blitab , einem Tablet das Inhalte in Braille-Schrift für blinde und sehbehinderte Menschen darstellt und ohne mechanischen Elementen dafür auskommt. Tsvetanova und Slavev sindSocial Entrepreneure, die die zunehmend größere werdende Lücke zwischen blinden und sehbehinderte Menschen und der von grafischer Information dominiertenschließen wollen. Das Marktpotenzial fürBlitabwird mit "weltweit 400 Millionen sehbehinderten Menschen und 150 Braille-Schrift-Lesende" und alle Organisationen, die für diese Menschen die digitale Kluft schließen wollen, beziffert.Blitab wird unter anderen vomKurier, vom, A1undunterstützt.

Projectroom erhielt für den zweiten Platz 15.000 Euro Starthilfe und wie auch Blitab von Volkswagen Marketing-Beratung im Wert von 10.000 Euro.

Der Sieg in dem Wettbewerb ging an das deutsche Projekt Hirus - Helden im Ruhestand. Und der dritte Platz an das ebenfalls in Deutschland erdachte und entwickelte Web-Radio-Projekt Spreadmix.

Gründer Garage ist ein von Google, Allianz Digital Accelerator, 3M, Volkswagen, Stiftung Entrepreneurship und Factory getragener Förderwettbewerb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zur nun mit der Preis-Verleihung in Berlin geschlossenen Gründer Garage 2014 hatten "fast 2.000 Entrepreneure über 800 Projekt eingereicht.