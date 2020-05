Österreichische Filmwirtschaft zittert

at // Die ohnehin brustschwache österreichische Filmwirtschaft fürchtet sich vor dem heutigen Tag. Im Finanzausschuß des ORF-Stiftungsrates wird heute das angekündigte Einsparungspaket diskutiert und beschlossen. Teil dieses Restrukturierungskonzeptes ist der Ausstieg des ORF aus dem Film- und Fernseh-Abkommen, in dem Investitionen in das heimische Filmschaffen fixiert waren. Mit diesem Ausstieg, vor dem der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny, explizit warnt, würde die heimischen Filmwirtschaft in existenzielle Nöte versetzen.