Österreicher-Pro-Kopf-Kaufkraft beträgt 21.300 Euro

Innerhalb Österreichs herrschen wiederum regionale Nettoeinkommen-Unterschiede. Niederösterreich wird von GfK vor Wien als Region mit der höchsten Pro-Kopf-Kaufkraft ausgewiesen. Und beide Länder führen wiederum in der Bundesländer-Reihung. Allerdings sind die Kaufkraft-Differenzen innerhalb Österreichs nicht so deutlich ausgeprägt wie beispielsweise in der Schweiz.

Kaufkraft-Ranking der Bundesländer

Niederösterreich - 103,1 Kaufkraft-pro-Einwohner-Index Wien - 102,5 Salzburg - 101,1 Vorarlberg - 100,9 Oberösterreich - 100,2 Burgenland - 96,8 Tirol - 96,3 Steiermark - 96,1 Kärnten - 96,0 Österreich - 100

Darüber hinaus weist GfK aus, dass acht der zehn österreichischen Bezirke mit der höchsten Pro-Kopf-Kaufkraft in Wien liegen. Das sind die Bezirke mit den Ziffern 1., 4., 7., 8., 9., 13., 18. und 19. Zu diesen lokalen Räumen mit dem höchsten Netto-Einkommen zählen weiters die in Niederösterreich gelegenen Bezirke Mödling und der in der politischen Einteilung als Wien-Umgebung definierte, an die Bundeshauptstadt angrenzende Bezirk.