Österreicher im CNN Journalist-Rennen

Tesarek ist in der Kategorie Fotografie für seine Arbeiten für das Magazin News nominiert. Er steht im Wettbewerb mit Marcel Mettelsiefen von stern.de und Martin Schlüter der für das Magazin Mare fotografierte.



Der Radio-Autor und -Regisseur Lerch steht gemeinsam mit Christine Auerbach vom Bayerischen Rundfunk und on-3 radio und Mathias Bölinger vom Deutschlandfunk im Finale.



Die Jury, der auch die ORF-Journalistin Ingrid Thurnher angehört, nominierte Journalisten in den Kategorien TV, Print, Radio und Foto. Keine Nominierungen wurden in der Kategorie Online ausgesprochen.



Am 27. März 2012 erfolgt die Kür der CNN Journalist of the Year 2012 in München.