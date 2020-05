Österreicher bezahlen in E-Shops mit Kreditkarte

Die Verbreitung von Zahlungsarten unter Online-Shoppern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Übereinstimmungen sowie Unterschiede evaluierte das ECC Köln gemeinsam mit der Hochschule Aschaffenburg.



Für die Rechnung, aus Konsumenten-Sicht, spricht deren Sicherheit, Seriosität, Kosten und Bedienung. PayPal folgt in dieser Faktoren-Matrix mit annähernd guter Bewertung.



Schlechte Karten bei Konsumenten in allen drei Märkten haben hingegen die Bezahlung im Voraus sowie per Nachnahme.