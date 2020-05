Österreich siegt gegen Deutschland

de, atThomas Muster servierte im gestrigen Sat.1-TV-Duell den entscheidenden Matchball im dreieinhalbstündigen Promi-Duell Deutschland gegen Österreich. Die Show erreichte in Österreich 213.000 Zuschauer und war damit das meistgesehene Privat-TV-Angebot in der Primtime. In Deutschland sahen im Schnitt 2,25 Millionen Zuseher die emotional besetzte, freundschaftliche Auseinandersetzung.