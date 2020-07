Österreich-Lockrufe in italienischer U-Bahn

Die für die Kommunikationswirkung notwendige Kreativarbeit kommt von Publicis Wien. Die Österreich Werbung setzt dazu Station Brandings ein.



In Mailand, in der Station Duomo, die über die entsprechende Fahrgast-Frequenz verfügt, war von 1. bis 14. Mai 2014 auf 55 Werbeflächen für Salzburg geworben worden.



In Brescia, in der U-Bahn-Station Vittoria, können Menschen imaginäre Reisen nach Tirol antreten. Als inspirierende Botschaftenträger werden in der Stadt auch Linienbusse eingesetzt. Tirols Lockruf ertönt in Brescia bis 28. Mai.