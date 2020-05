Österreich-Kuhss für Berliner und Kölner

de, atDie Österreich Werbung stellt den in Berlin und Köln lebenden Menschen kleine Flecken Österreich in die Stadt. 40 Stellen in der deutsche Hauptstadt und 20 Flecken in Köln wurden mit einem Stück Wiese, Blumen und darauf grasenden Nachbildungen von Kühen versehen, um "Urlaubsgrüsse" aus Österreich auszurichten.