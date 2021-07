ÖMT - Zukunftsgipfel: InGame-Advertising

Die Marke ins Spiel bringen

Massive vermarktet beispielsweise die Game-Angebot von Microsoft. Das sind: Windows Live Messenger, msn Games, Games for Windows oder Xbox 360. Hosking: "Der Grund warum Games so wichtig für Marketer sind, sind der Content, die Nutzer und das Engagement." Games bieten mittlerweile intensive Erfahrungen aufgrund guter Geschichte, exzellenter grafischer Darstellungen und der integrierten Musik. In Europa, erläutert Hosking, wächst die Gaming-Gemeinde. Der typische Verteter ist männlich, zwischen 15 und 34 Jahren und verbringt im Durchschnitt 8,5 Stunden pro Woche mit Gaming. Die Gamer geben mehr Geld für Gaming aus als für Kino, DVDs und andere Entertainment-Angebote. Gamer sind resistent gegen traditionelle Werbeformen. Hosking: "Sie verlangen nach ungewöhnlichen Werbewegen. InGame-Advertising ist der Weg diese Zielgruppen anzusprechen." Die Brandbreite an Werbeformen in und um Games nimmt zu. Hosking: "Game-Websites, dynamischen InGame-Advertising, gesponserte Events, gesponserter Content, Produkt-Integration in Games und Advergames umfassen die Palette."