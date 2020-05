ÖMT: Strategien für volatile Zeiten

at // Die 16. Österreichischen Medientage werden in wenigen Minuten eröffnet. Das Stelldichein der Vertreter der österreichischen Medien- und Kommunikationswirtschaft spiegelt die Entwicklungen des Marktes wider und präsentiert "volatilen Zeiten" adäquat. Verleger Hans-Jörgen Manstein eröffnet die Veranstaltung mit der Feststellung des Status Quo, dass die Medienbranche "die schlimmste Krise seit 1945" durchläuft. "Einer der wenigen positiven Effekte dieser Krise ist die Marktbereinigung", erklärt Manstein. Er redet der Branche ins Gewissen und erklärt ihr, dass sie "derzeit alles falsch mache" und sich "via Media-Analyse auch noch in den Sack lüge".