ÖMT - Online-Boom?

at // Schnell waren die Gründe weshalb Online-Werbung den boome abgehakt. Krone Multimedia-Geschäftsführerin Susanne Obermayer: "Online boomt international. Nur in Österreich nicht!". Ab dem Zeitpunkt wurde im letzten Panel des zweiten Tages der Österreichische Medientage durchaus emotional Ursachenforschung nach den Versäumnissen am heimischen Online-Werbemarkt betrieben. Die Media-Agenturen seien schuld, war zu hören. Die werbungtreibenden Auftraggeber sind zu wenig spendabel war auch zu vernehmen. Dort wo Online-Werbung funktioniert, wie etwa bei derStandard.at, wird überlegt wie man der Überbuchung Herr wird und die Preise hinauf setzt. Bei Google boomt die Online-Werbung immer und da gibt es kaum Kopfzerbrechen über das Gedeihen von Display-Werbung.