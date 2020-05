Oekostrom wird mit Marken-Energie versorgt

JL Marketing ist für die Kampagne und das Kreativkonzept verantwortlich, das sich um saubere und dreckige Hände sowie einen polarisierenden Dualismus dreht. Die Wege in die Zielgruppen in den beiden Verbreitungsgebieten Wien und Niederösterreich sind Out-of-Home-Werbeträger wie City Lights und Rollingboards, Online-Werbung und den Ambient Media-Channel Freecard.



Das ethnische Manifest der Marke ist, in Anlehnung an das spirituelle Vorbild, unter Die10Gebote.at abgelegt.