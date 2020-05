Oekostrom bloggt. Düringer bloggt mit.

Gute-Energie.at ist ein Blog der Oekostrom AG dessen Inhalte sich um Energie drehen, der aber auch zum Energie-Austausch dient. Autorinnen und Autoren aus dem Unternehmen selbst wie auch externe Experten veröffentlichen Beiträge zu Energie-Fragen und beantworten diese aus verschiedenen Perspektiven. Sie liefern Wissen in Form von Texten, Videos und Bilder und werden im Gegenzug mit Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Interaktion und Empfehlung belohnt. Einer Art von Energie-Austausch innerhalb einer zu bildenden und entstehenden Community.

Um die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für den Blog zu stimulieren, tritt Roland Düringer, der seit 2012 als Video-Blogger unter Gueltigestimme.at zu Zivilcourage, Charakter, Moral und Haltung publiziert, auf. Er stellt verschiedenen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens die Frage Was ist Energie?. Und Düringer verwickelt die Interviewten - die Direktorin des Technischen Museums Wien Gabriele Zuna-Kratky, Schauspieler Cornelius Obonya, WU Vizerektorin Regina Prehofer, die forensische Psychologin Heidi Kastner, den Journalisten Florian Klenk, etc - auf seine charakteristische Art in Gespräche.

Oekstrom führt und etabliert Gute-Energie.at als vom sonstigen Marketing des Unternehmens entkoppeltes Forum. "Aus dem Blog soll eine Plattform entstehen, die die Oekostrom-Vision einer nachhaltigen Energie-Zukunft auf einer Meta-Ebene weiterträgt", argumentiert Horst Ebner, Vorstandssprecher des Unternehmens, die Intention die der Schaffung des Blogs zugrunde liegt.