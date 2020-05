Öffentlicher Druckerzeuger

at // "Ich betrachte weder die Zusammensetzung der Plattform noch die Formulierung des Manifests als endgültig. Selbst mein Vertrauen in die Wirkung eines neuen ORF-Gesetzes hält sich in Grenzen", reflektiert Falter-Herausgeber Armin Thurnher die "Manifest"-Wochen und die geäußerte Kritik an Proponenten und Initiative-Verbündete. Dem Spiritus rector "geht es nicht darum, wen zu retten oder umzubringen". Mir geht es darum, schreibt Thurnher, öffentlichen Druck für die Rettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu entwickeln, nicht bloß einen Diskurs zu entfalten, sondern der Regierung eine Ahnung von publizistischer, für einmal nicht auf eigene, sondern auf staatsbürgerliche Interessen fixierter Gegenmacht zu geben. Falter, Nr. 15, Seite 5