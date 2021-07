Olympia: Öffentlich-rechtliche Sender kalt erwischt

Der überraschende Mega-Deal mit Discovery und Eurosport, der die öffentlich-rechtlichen Sender kalt erwischt hatte, bedeute nicht, "dass jetzt irgendjemand aus dem Rennen ist. Wer im Rennen sein möchte, kann sich jederzeit an Discovery wenden", meinte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees. "Sie haben gehört, wie offen Discovery ist, da in Diskussionen oder Verhandlungen einzutreten."

ARD und ZDF teilten in einer Stellungnahme mit, die Entscheidung des IOC "zur Kenntnis" zu nehmen. Zugleich gab man sich ratlos bis entsetzt: " ARD und ZDF hatten ein angemessenes Angebot abgegeben. ARD und ZDF sind langjährige Partner des IOC und berichten nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch in den Jahren zwischen den Spielen kontinuierlich über olympische Sportarten. Damit tragen ARD und ZDF in wesentlichem Maße zur Popularisierung der olympischen Sportarten bei. Aus der Pressemitteilung des IOC geht nicht hervor, was die Rechtevergabe an die internationale Sendergruppe für den deutschen Fernsehmarkt bedeutet."