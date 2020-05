Öffentlich-rechtliche Printmedien

ch // Die, in den USA laufende Debatte, um den Teil-Schutz journalistischer Leitmedien wie New York Times und Washington Post vor dem Markt, findet in der Schweiz ihren Widerhall. In der Neuen Zürcher Zeitung keimt eine Debatte um die Reformierung und Erneuerung der Presseförderung auf. Die Auflagen- und Inseratenrückgänge ausgelöst durch geänderte Informations- und Werbeverhalten stimulieren die Forderung nach Hilfsplänen. "Die missliche Lage haben Politiker erkannt, und wir können damit rechnen, dass bald Förderungsmaßnahmen diskutiert werden, die mit staatlicher Einflussnahme einhergehen", schreibt der Verleger der Schaffhauser Nachrichten Norbert Neininger-Schwarz.