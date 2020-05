ÖAMTC relauncht auto touring

Die Kampagne läuft mit Jahresbeginn an. Zentraler Blickpunkt im Kreativkonzept der Agentur ist das Cover, das augenfällig die Änderungen transportiert. Das Titelblatt des Magazins ist für die Sujets in Umfelder und Umgebungen eingebettet.



Diese Umsetzung kommentiert JWT Wien-CEO Jörg Spreitzer so: "Damit bringen wir das Produktversprechen des neuen Magazins 'Das Wichtigste im Fokus' auf den Punkt."



Der Media-Einsatz erfolgt mittels Business-to-Business-Insertionen in Special Interest-Medien und per Direct Mailings an Unternehmer, Marketingleiter, Media-Agenturen und Werbe-Agenturen statt.



atmedia.at