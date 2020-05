ÖAMTC launcht ÖAMTC.TV

Pre- und PostRolls für Autofahrer

Eine eigene Redaktion wird für die Inhalte sorgen, die sich natürlich generisch aus den Inhalten des Magazins und von ÖAMTC.at entwickeln. Das TV-Angebot wird sich also mit Bedürfnissen von Autofahrern und Fahrzeugkäufern drehen. Bis August soll das Bewegtbild-Angebot bis zu 100.000 Nutzungskontakte generieren.



Der Werbeträger transportiert Pre- und PostRolls. Wie ÖAMTC.at wird ÖAMTC.tv von Medienwirtschaft vermarktet. Die TKPs der Rolls sind dauer-abhängig und steigen an. In der Preisliste sind Fünf-Sekunden-Rolls mit 50, Zehn-Sekunden-Rolls mit 60 und 15-Sekunden-Rolls mit 70 Euro ausgelobt. Die technische Hintergrund-Arbeit zu ÖAMTC.tv kommt von adbalancer.



atmedia.at