ÖAMTC-Fahrtechnik-Kampagne von 123Consulting

Der Online-Flight wird über die dazu eingerichtete Promotion-Landingpage Fahrtechnik.at/FF6 geführt. Die Agentur ist für deren Entwicklung und Gestaltung sowie die Einbettung in Responsive Design, die deren Endgeräte-Monitor unabhängige Nutzung ermöglicht.



Die Nutzung dieses Promotion-Werbemittels soll im Kampagnen-Zeitraum auch das Fahrtechnik-Angebot konvertieren und verkaufen.



Im Social-Media-Flight wird mittels Facebook-App Gemeinschaft gebildet und gelebt. Hier spielt die Partnerschaft von ÖAMTC und Universal Pictures Austria rund um die Film-Premiere eine tragende Rolle. Gewinnspiel-Promotions sollen die Community in Fahrt und auf Tempo halten. Elf Tage vor dem Filmstart im Mai 2013 wird der Social-Media-Einsatz um eine weitere App intensiviert, in der der ÖAMTC Fahrtechnik-Szenen aus dem Film in der Community in Frage stellt und darauf aufbauend Fahrverhaltensinstruktionen vermittelt.